На фронте произошло 176 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники остановили 176 атак оккупантов, из них больше всего – на Покровском (41 атака) и Курском (32 атаки) направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Северском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

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На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции украинских войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, враг девять раз атаковал населенный пункт Торецк.

На Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Силы обороны отбили 25 атак позиций Сил обороны за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 21 штурм украинских позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям украинских войск, в частности, шесть – из реактивных систем залпового огня.