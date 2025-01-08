Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье: 13 погибших и 18 раненых

Российские оккупационные войска нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье, по обновленной информации, 13 человек погибли и 18 пострадали.

Источник: глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram и в комментарии СМИ

Детали: Сначала сообщалось об 1 погибшем и трех пострадавших. В 16.15 Федоров сообщил о повторных взрывах в городе.

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Обновлено: В 16.27 глава ОВА сообщил, что количество раненых возросло до шести человек. В 16.51 - отметил, что количество пострадавших возросло до 30-ти. В 17.38 Федоров заявил, что российский удар унес 13 человеческих жизней и уточнил что ранены 18 человек.

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Прямая речь: "На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники".

фото ова

Детали: Отбой воздушной тревоги по Запорожской области объявили в 16.40.