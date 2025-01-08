Россияне готовятся штурмовать Великую Новоселку в Донецкой области – УП

Российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

Источник: собеседник Украинской правды среди командиров на направлении

Детали: В течение последних нескольких дней россияне стягивают свои штурмовые группы на юг и на юго-запад от Великой Новоселки. Ожидается, что они попытаются "вломиться" в населенный пункт с юга и юго-запада, то есть со стороны уже захваченных сел Сторожевое и Благодатное. Чтобы провести такой маневр, оккупантам придется преодолеть Нескучное и Времовку, которые сейчас находятся под контролем украинской армии.

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Довольно сильный натиск на Великую Новоселку также идет с востока – со стороны уже захваченных сел Шахтерское и Золотая Нива.

В целом условия для обороны чрезвычайно сложные, ведь с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении. Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина "горлышка", через которое проходит доставка людей, БК и провизии в Великую Новоселку, составляет около семи километров. Логистика затруднена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно.