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Спецпредставитель Трампа хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 8 января 2025, 21:50
Спецпредставитель Трампа хочет решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации
Кит Келлог. Фото - Getty Images

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны.

Источник: интервью Келлога Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Келлог подчеркнул, что и Трамп, и он сам осознают: у них "мало времени" для поиска решения полномасштабной войны России против Украины.

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"Людям нужно понимать: он не пытается что-то дать Путину или россиянами, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать. И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", – подчеркнул он.

Советник Трампа считает, что "самой большой ошибкой" Байдена был отказ говорить с Владимиром Путиным после 2022 года, тогда как Трамп настроен это сделать.

По мнению Келлога, Трампу удастся предложить приемлемое решение Путину и Владимиру Зеленскому "в краткосрочной перспективе".

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"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней", – сказал он.

Ранее Кит Келлог заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны. Сообщалось также, что он должен был приехать в Киев в январе, но визит отложили.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.

ТрампСШАвойна
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