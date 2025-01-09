Остин: Россия не имеет всех преимуществ в Украине, как кажется

Глава Пентагона Ллойд Остин, который вскоре уйдет в отставку, в интервью Bloomberg News заявил, что даже несмотря на то, что Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, которые усложнят любые попытки закрепить свои достижения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью

Прямая речь Остина: "Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем".

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Детали: По словам Остина, это соображение должно быть учтено в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить новая администрация Дональда Трампа.

Он сказал, что россияне "также не лишены вызовов": "Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей". По данным Киева и его союзников, Северная Корея отправила тысячи военных в Россию.

Между тем, Украина продолжает наращивать свой потенциал, сказал Остин.

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Оккупация больших территорий Украины также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня, сказал он. "России придется инвестировать много сухопутных сил, чтобы удержать ее", – сказал он.

Остин ответил на критику со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация президента Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин об этой стратегии. "Потери 700 000 военных убитыми и ранеными – это было бы невозможно представить три года назад", – сказал он, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Он привел Сирию как еще один пример стратегического успеха в помощи Украине противостоять России. По словам Остина, из-за того, что Путин посвятил так много усилий Украине, он не смог помочь своему союзнику, ныне свергнутому диктатору Башару Асаду.

Без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии это ставит под сомнение способность Путина поддерживать свои усилия в Африке, сказал Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин также считает американское лидерство ключевым в военной поддержке Украины, которая почти три года противостоит полномасштабному вторжению России.

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