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ПВО сбила 46 российских дронов, остальные 24 не достигли целей – Воздушные силы

Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 09:17
ПВО сбила 46 российских дронов, остальные 24 не достигли целей – Воздушные силы
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 9 января россияне атаковали Украину 70-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов; ни один дрон не достиг цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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24 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Отмечается, что из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

По данным ПС, россияне запускали беспилотники из районов российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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