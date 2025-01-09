В ночь на 9 января россияне атаковали Украину 70-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов; ни один дрон не достиг цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Реклама:

24 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Отмечается, что из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

По данным ПС, россияне запускали беспилотники из районов российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ.

РЕКЛАМА:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.