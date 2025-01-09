Будущий советник Трампа объяснил, почему тот хочет приобрести Гренландию

Конгрессмен Майк Уолтц, который в будущей администрации Дональда Трампа станет его советником по вопросам нацбезопасности, объяснил, почему взятие под контроль Гренландии является важным для избранного президента.

Источник: "Европейская правда", Reuters

Детали: По его словам, Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Реклама:

"У вас есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, некоторые из них – ядерные. У нас их два, и один только что загорелся", – сказал будущий советник Трампа.

Кроме того, он добавил, что "речь идет о полезных ископаемых и природных ресурсах".

"Сейчас, когда полярные ледяные шапки тают, китайцы задействуют ледоколы и продвигаются туда же. Так что это нефть и газ. Это наша национальная безопасность", – отметил Уолтц.

РЕКЛАМА:

По данным СМИ, Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии, как для расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии, так и для закрепления своего наследия.

Ранее он отказался исключить использование военных или экономических действий для взятия заморской датской территории под контроль после того, как он вступит в должность 20 января.

Дания ответила на комментарии Трампа, заявив, что Гренландия не продается.