Зеленский: КНДР уже потеряла 4 тысячи военных в войне против Украины

Президент Владимир Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии сообщил, что потери военных из Северной Кореи, которые воюют против Украины, составляют 4 тысячи человек ранеными и убитыми.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Путин не просто сохраняет свои инвестиции в агрессию. Он удваивает их. Он даже начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать эту войну".

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Детали: По словам президента, Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей. На сегодня они потеряли 4000 человек", - сказал Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе „Рамштайн" в Германии.

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