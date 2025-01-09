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Зеленский: КНДР уже потеряла 4 тысячи военных в войне против Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 13:52
Зеленский: КНДР уже потеряла 4 тысячи военных в войне против Украины
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии сообщил, что потери военных из Северной Кореи, которые воюют против Украины, составляют 4 тысячи человек ранеными и убитыми.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Путин не просто сохраняет свои инвестиции в агрессию. Он удваивает их. Он даже начал нанимать солдат из Северной Кореи, чтобы продолжать эту войну".

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Детали: По словам президента, Северная Корея изучает современные методы ведения войны. Они не ценят своих людей. На сегодня они потеряли 4000 человек", - сказал Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе „Рамштайн" в Германии.

Что предшествовало:

  • Американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.
  • В Пентагоне ранее прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.
  • По данным Зеленского, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине в декабре превысило уже 3 тысячи человек.

КНДРвойнаРосcияУкраина
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