Рада в первом чтении одобрила скидку в 50% штрафа для тех, кто не уточнил свои военно-учетные данные

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 12093, которым предлагается позволить тем, кто не уточнил свои персональные данные, скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК.

Источник: собеседники УП среди народных депутатов, законопроект 12093

Детали: Соответствующее решение в Раде поддержали 231 народный депутат.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и адресе проживания, как требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение этих данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

Дословно пояснительная записка: "А значит, на сегодня Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране".

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Законодатели отмечают, что ключевая проблема, которую предлагается решить - "предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера".

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения админправонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и предоставят возможность тем, кто не уточнил данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн).

Для этого военнообязанным потребуется самостоятельного инициировать рассмотрение дела и взыскание средств через Резерв+.

Депутаты ожидают, что такой возможностью воспользуется большое количество граждан. Кроме того, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50 % от размера наложенного административного взыскания.

Авторами проекта выступают члены комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.