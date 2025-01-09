В Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция
Полиция и Служба безопасности Украины работают на месте взрыва в Белгороде-Днестровском Одесской области.
Источник: полиция Одесской области, местные Telegram-каналы
Дословно Нацпол: "На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства устанавливаются".
Детали: Правоохранители сообщают, что около 14 часов в четыре возле одного из государственных учреждений прогремел взрыв.
В результате взрыва, к счастью никто не пострадал.
В то же время в Telegram появилось видео, на котором зафиксировано, как женщина, разговаривая по телефону, оставляет возле здания один пакет, а другой - под припаркованным автомобилем Военной службы правопорядка ВСУ. После этого она уходит и через некоторое время происходит взрыв.