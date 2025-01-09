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Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 9 января 2025, 19:18
Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский 9 января вечером прибыл в Италию, где планирует встретиться с премьер-министром страны Джорджой Мелони и президентом Серджо Матареллой.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам, передает "Европейская правда"

Детали: Как рассказал представитель Зеленского, 9 января президент планирует встретиться с Мелони, а в пятницу, 10 января – с президентом Италии Серджо Матареллой.

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Никифоров рассказал, что среди тем, которые Зеленский будет обсуждать в Италии, в частности входят:

  • оборонная поддержка;
  • Международная конференция по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии летом:
  • координация международных усилий для достижения мира:
  • евроатлантическая интеграция.

Также одна из тем будет посвящена обсуждению сотрудничества в рамках G7, в частности относительно санкций против России.

Встреча Зеленского с Мелони состоится сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Во время нее, глава Минобороны Рустем Умеров пообщался со своим итальянским коллегой относительно ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

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Отметим, 9 января должен был посетить Рим и президент США Джо Байден, где, по сообщению Белого дома, должен был встретиться с Папой Римским Франциском, Мелони и Маттареллой.

Однако стало известно, что он не поедет в Италию из-за пожаров, которые бушуют в Калифорнии.

ЗеленскийИталия
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