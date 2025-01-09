FT: У Трампа признали, что не смогут быстро завершить войну в Украине

Представители избранного президента США Дональда Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, и обещают продолжить ее поддержку.

Об этом Financial Times узнало от двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Представители избранного президента США Дональда Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, но обещают продолжать поддержку страны.

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Источник: Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам чиновников FT, обсуждения с новой командой Трампа в последние недели показали, что они еще не решили, как урегулировать войну, и что поддержка Украины продолжится после инаугурации Трампа 20 января.

"Вся команда (Трампа. – Ред.) одержима силой и хочет выглядеть сильной, поэтому они перестраивают подход к Украине", – сказал один из источников.

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Он добавил, что новая администрация США также остерегается сравнений с выводом американских войск из Афганистана, и у Трампа не хотят, чтобы подобное повторились в Украине.

Также, говорится в материале Financial Times, команда Трампа изменила временные рамки решения войны в Украине с "24 часов" до нескольких месяцев, "что европейские партнеры расценили как знак того, что его администрация не откажется от поддержки Киева немедленно".

Как пишет FT, европейские собеседники убеждают Трампа и его команду в том, что продолжение военной помощи США необходимо, чтобы усилить позицию Киева на мирных переговорах и помочь вернуть Москву за стол переговоров.

К примеру, в декабре представители Франции говорили окружению Трампа, что укрепление позиций Украины на поле боя означает остановку продвижения России на востоке страны, и если РФ продолжит захватывать территории, переговоров достичь не удастся.

Накануне избранный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны.

Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".