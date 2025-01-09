Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 января 2025, 23:14
Умеров заявил, что следующий Рамштайн уже согласовали на февраль
Умеров на Рамштайн. Фото из его Facebook

Министр обороны Рустем Умеров утверждает, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") уже согласовано и должно состояться в феврале.

Источник: Умеров сказал после заседания в формате "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: По словам Умерова, "мы уже отметили, что в феврале проводим следующий "Рамштайн".

Реклама:

"Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (центр координации помощи под эгидой НАТО. – Ред.), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается", – добавил он.

Министр отметил, что сейчас "никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий "Рамштайн".

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

РЕКЛАМА:

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о сохранении формата будет решать следующая администрация, но он является важным для Киева и партнеров.

РамштайнУмеров Рустем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Рамштайн
Зеленский на "Рамштайне" поговорил с Остином о дронах, ПВО и поддержке Украины
На "Рамштайне" объявили о пакете военной помощи США Украине на $500 млн
Умеров: На "Рамштайне" согласуют планы поддержки Украины до 2027 года
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: