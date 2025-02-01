На Киевщине ПВО работает по российским БпЛА
Суббота, 1 февраля 2025, 01:08
В ночь на 1 февраля в Киевской области ПВО работала по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Дословно ОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Воздушные силы сообщали о БПЛА на востоке Киевщины, которые заходили с севера Черкасской и Черниговской областей и держали курс на запад.
Вместе с тем киевляне сообщали о звуках пролета беспилотников и взрывов в столице.