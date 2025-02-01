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На Киевщине ПВО работает по российским БпЛА

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 01:08
На Киевщине ПВО работает по российским БпЛА
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 февраля в Киевской области ПВО работала по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно ОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Воздушные силы сообщали о БПЛА на востоке Киевщины, которые заходили с севера Черкасской и Черниговской областей и держали курс на запад.

Вместе с тем киевляне сообщали о звуках пролета беспилотников и взрывов в столице.

Киевская областьПВОбеспилотникиКиев
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