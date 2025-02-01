Российская армия продолжает "ползучее продвижение" в угоду Путину – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российские оккупанты готовятся к окружению Купянска и форсированию реки Оскол, а также продолжают "ползучее продвижение" в угоду правителю России Владимиру Путину, который не собирается заканчивать войну.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что российские войска расширяют свои позиции к северу от Купянска в рамках долгосрочных оперативных усилий, направленных на вытеснение украинских сил с восточного (левого) берега реки Оскол.

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Оккупанты недавно активизировали наступательные операции к северу от Купянска, в частности вблизи Двуречной, как часть более широкой интенсификации на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях.

Геолокационные данные, опубликованные 30 и 31 января, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Двуречной (к северу от Купянска и на западном берегу реки Оскол), на южную окраину Западного (к юго-западу от Двуречной) и на север вдоль западного берега реки Оскол к северо-западу от Новомлинска (к северо-востоку от Двуречной).

Российские войска также используют механизированные атаки для расширения своих позиций к северу от Купянска.

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Как сообщается, подразделения 6-й общевойсковой армии РФ (Ленинградский военный округ) играют ведущую роль в российских усилиях по расширению позиций к северу от Купянска.

Дословно: "Темпы российских наступательных операций на этом участке фронта в целом были значительно ниже, чем где-либо на востоке Украины в течение большей части 2024 года, и российские подразделения в этом районе, вероятно, хорошо отдохнули и подготовились к началу многомесячной кампании по окружению Купянска".

Детали: Российские военные, похоже, не имеют значительных незадействованных резервов, которые можно было бы направить на эти усилия, но российское военное командование может быть готово передислоцировать передовые подразделения с других участков фронта, чтобы воспользоваться любыми значительными тактическими преимуществами в районе Двуречной-Купянска.

Части российской 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ) также участвуют в окружении Купянска и пытаются продвинуться на восток от Купянска и расширить российский выступ к югу от Купянска в районе Кругляковки, вероятно, для того, чтобы подготовиться к наступлению на юг от Купянска, форсированию реки Оскол и давлению на Боровую.

Дословно: "Российское военное командование продемонстрировало, что оно готово участвовать в операциях, которые могут длиться от шести до девяти месяцев. Оно, вероятно, действует, исходя из предположения или знания того, что Путин не намерен заканчивать войну в Украине в ближайшем будущем".

Детали: Российские войска постепенно работают над тем, чтобы вытеснить украинские войска с восточного берега реки Оскол с зимы 2023-2024 годов, и российское военное командование ранее деприоритизировало линию Купянск-Боровая-Лиман в пользу других оперативных усилий в Украине".

Дословно: "Окружение Купянска почти наверняка будет многомесячным усилием, которое потребует от российских войск закрыть пробел шириной 25-30 километров, а также форсировать реку Оскол, захватывать небольшие населенные пункты, встречающиеся на их пути, и отражать контратаки Украины.

Российское командование, похоже, не беспокоится о скорости или последовательности своего продвижения в Украине, вероятно, потому, что считает, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не нанесет военное поражение Украине".

Детали: Эксперты напоминают, что Путин ранее сформулировал теорию "победы", которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине до бесконечности, и неоднократно указывал, что он не заинтересован в решении войны на любых условиях, кроме тех, которые он продиктует.

Дословно: "Путинское командование усваивает эти заявления и, вероятно, приходит к логическому выводу, что Путин не заинтересован в завершении войны и намерен продолжать воевать до тех пор, пока не достигнет своих целей в Украине, которые заключаются в свержении нынешней украинской власти и категорическом уничтожении украинской армии".

Детали: Специалисты отмечают, что способность России продолжать медленное окружение населенных пунктов вместо того, чтобы попытаться провести быстрый механизированный маневр, который прорывает украинскую линию обороны и быстро достигает оперативно значимых успехов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе зависит от способности РФ поставлять большое количество личного состава и материальных средств, необходимых для поддержания этих операций.

Кроме того, российские войска также активизируют свои усилия, чтобы закрыть украинский "карман", оставшийся к западу от Курахово.

Дословно: "Российские войска, вероятно, имеют целью закрыть или разрушить украинский „карман" к западу от Курахово, чтобы освободить российские силы, действующие в этом районе, для наступательных операций в других местах, таких как продвижение к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями с направления Покровска или Великой Новоселки, как это уже оценивал ранее ISW".

Ключевые выводы ISW за 31 января: