Синегубов сообщил о прилетах в Харькове и области, есть пострадавшие

Утром 1 февраля во время масштабной воздушной тревоги из-за ракетной опасности глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в Харькове и Харьковском и Берестинском районах.

Источник: Синегубов в Тelegram

Прямая речь Синегубова: "Зафиксированы враждебные попадания в Харьковском и Берестинском районах.

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Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, попадание в Харькове.

Прямая речь: "Одна женщина получила ранения, по данным медиков, в тяжелом состоянии".

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Детали: Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до двух.