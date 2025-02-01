Россияне ударили по Полтаве: есть попадание в жилой дом
Суббота, 1 февраля 2025, 08:42
Российские захватчики в субботу, 1 февраля ударили по Полтаве и попали в жилой дом.
Источник: Полтавская ОВА в Telegram
Дословно: "Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы".
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Детали: Власти сообщили, что информация о последствиях удара уточняется.
Перед этим сообщалось, что россияне атаковали Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.
Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.