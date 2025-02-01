Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 09:10
В ГУР ответили Фицо, который обвинил Грузинский легион в причастности к протестам
фото: ГУР

Главное управление разведки Украины отреагировало на заявления словацкого премьера Роберта Фицо, который обвинил бойцов "Грузинского легиона" в причастности к протестам в Словакии, назвав их "подчиненными" ГУР.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ГУР Минобороны Украины

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием „Грузинский национальный легион", - подчеркивается в заявлении.

Реклама:

Детали: В ГУР отметили, что гибридные и информационные операции, направленные на подрыв ситуации в европейских странах, являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины.

В разведке также подчеркнули, что "Грузинский легион" является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях на самых горячих участках фронта и не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

Относительно обвинений Фицо в адрес лидера "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили в ГУР ответили, что тот не имеет отношения к украинской разведке и не получает никаких задач или поручений ГУР.

РЕКЛАМА:

"Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", – добавили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что находятся в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно – за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", – резюмировали в разведке. 

Что предшествовало:

  • 31 января Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.
  • Он также без доказательств заявил, что инициатива "Мир Украине", которая стоит за организацией протестов, собирала деньги на "Грузинский легион" и таким образом финансировала "украинскую контрразведку".
  • Мамулашивили также стал одним из тех, кого Словакия внесла в свой черный список, запретив ему въезд в страну.
  • На фоне длительных многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

Читайте такжеФицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти

СловакияФицоГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам
обновленоУдар россиян по жилому дому в Полтаве: погибли 2 человека, 7 пострадавших
Авиакатастрофа в Филадельфии: в медицинском самолете находилось 6 человек, в том числе ребенок
дополненоВ ряде областей ввели аварийные отключения
Российская армия продолжает "ползучее продвижение" в угоду Путину – ISW
Трамп хочет ввести пошлины на товары из ЕС
Все новости...
Словакия
Организаторы словацких протестов опровергли заявление Фицо о донатах "Грузинскому легиону"
Фицо обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам в Словакии
Словакия запретила въезд командиру «Грузинского легиона» якобы из-за планов госпереворота
Последние новости
09:10
В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам
08:58
Россияне атаковали Покровское направление более 60 раз возле 16 населенных пунктов
08:42
обновленоУдар россиян по жилому дому в Полтаве: погибли 2 человека, 7 пострадавших
08:27
текстСтрана для борьбы. Страна для жизни - Михаил Дубинянский
08:25
Авиакатастрофа в Филадельфии: в медицинском самолете находилось 6 человек, в том числе ребенок
08:06
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1430 окупантов
08:03
дополненоВ ряде областей ввели аварийные отключения
07:38
ОбновленоУтренний удар по Харькову: 1 человек погиб, еще 4 ранены
07:08
Российская армия продолжает "ползучее продвижение" в угоду Путину – ISW
06:56
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама:
Реклама: