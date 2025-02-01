В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам

Главное управление разведки Украины отреагировало на заявления словацкого премьера Роберта Фицо, который обвинил бойцов "Грузинского легиона" в причастности к протестам в Словакии, назвав их "подчиненными" ГУР.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление ГУР Минобороны Украины

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием „Грузинский национальный легион", - подчеркивается в заявлении.

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Детали: В ГУР отметили, что гибридные и информационные операции, направленные на подрыв ситуации в европейских странах, являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины.

В разведке также подчеркнули, что "Грузинский легион" является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях на самых горячих участках фронта и не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

Относительно обвинений Фицо в адрес лидера "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили в ГУР ответили, что тот не имеет отношения к украинской разведке и не получает никаких задач или поручений ГУР.

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"Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", – добавили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что находятся в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно – за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", – резюмировали в разведке.

Что предшествовало:

31 января Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.

Он также без доказательств заявил, что инициатива "Мир Украине", которая стоит за организацией протестов, собирала деньги на "Грузинский легион" и таким образом финансировала "украинскую контрразведку".

Мамулашивили также стал одним из тех, кого Словакия внесла в свой черный список, запретив ему въезд в страну.

На фоне длительных многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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