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Зеленский о ночной атаке РФ по Украине: погибло 6 человек, нужно больше поддержки

Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 10:49
Зеленский о ночной атаке РФ по Украине: погибло 6 человек, нужно больше поддержки
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских захватчиков по Украине, заявив о необходимости для нашей страны большей поддержки в защите от российского террора.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Этой ночью Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления".

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Детали: По его словам, в Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь.

Он отметил, что также повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном.

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Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - написал Зеленский.

ЗеленскийУкраинароссийско-украинская война
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