На Полтавщине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК, забрал автомат и скрылся

Командование Сухопутных войск сообщило, что 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: командование Сухопутных войск в Telegram

Дословно: "1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошел вопиющий случай - вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)".

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Детали: Сообщается, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов.

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В сухопутных войсках призвали граждан предоставить любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения нападающего и военнообязанного, который исчез вместе с ним.