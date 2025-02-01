В Киеве задержали агента РФ из Львова, которая планировала теракт возле здания СБУ

Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева, по результатам спецоперации в столице задержан российский агент, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, в декабре 2024 года подозреваемая через группу в мессенджере пошла на контакт с представителем спецслужб РФ. Она согласилась на сотрудничество с врагом. Ее задачей было совершение теракта, который должен был повлечь жертвы среди сотрудников СБУ".

Реклама:

Детали: Подозреваемая сняла квартиру напротив здания одного из структурных подразделений СБУ и установила там видеокамеры с удаленным доступом, что позволило бы представителям РФ следить за админзданием. Также она принесла в квартиру 7 кг тротила и детонаторы для приведения в действие взрывного устройства.

Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые в период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, говорят в СБУ, потенциальный теракт мог повлечь значительные жертвы среди гражданских прохожих в центральной части города.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

РЕКЛАМА:

На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, находящимся вокруг эпицентра взрыва.

По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграмм-каналах. По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе. С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: