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Спецпосланник Трампа заявил, что США имеют "хороший, надежный план" по окончанию войны в Украине

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 14:43
Спецпосланник Трампа заявил, что США имеют хороший, надежный план по окончанию войны в Украине
Кит Келлог, фото: Getty Images

Избранный Дональдом Трампом спецпосланник по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США имеют определенный план дальнейших действий для завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fox News

Детали: Келлог отметил, что развязывание войны России против Украины отвечает интересам США в сфере национальной безопасности, отметив альянс Москвы с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

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Прямая речь: "Этого раньше не было. Они сплотились и заключили между собой экономические соглашения или соглашения о мире. Мы уже видели северокорейские войска на поле боя на Курщине в самой России, которые воевали против украинцев.

И я думаю, у нас есть хороший, надежный план дальнейших действий, начать говорить и разобраться".

Больше деталей: На вопрос о том, какими могут быть дальнейшие действия администрации Трампа в отношении России и Украины, избранный Трампом посланник отказался говорить о деталях, отметив, что "это будет решать президент".

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Он, однако, уточнил, что его команда будет пытаться обеспечить для США "рычаги влияния" как на Россию, так и на Украину.

"Я крайне уверен, что мы действительно можем чего-то достичь. Эти усилия будет возглавлять президент Трамп, и что хорошо – это то, что он мастер заключать сделки, он вполне уверен в том, что будет делать", – заверил Келлог.

Предыстория:

  • Кит Келлог ранее заявлял, что ставит своей целью в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение нынешней полномасштабной войны.
  • Он также анонсировал визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны. Сообщалось также, что он должен был приехать в Киев в январе, но визит отложили.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине

СШАроссийско-украинская война
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