В январе враг оккупировал наименьшую территорию с августа прошлого года – DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, в январе 2025 года российские войска оккупировали 325 квадратных километров украинской территории, что является самым низким показателем с августа 2024 года.

Источник: DeepState

график: DeepState

Дословно: "В январе противник оккупировал 325 квадратных километров украинской территории.

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Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются".

Детали: Проект опубликовал график, согласно которому в августе 2024 года было оккупировано 363 кв. км, в сентябре – 397, октябре – 503, ноябре – 730, в декабре – 394, а в январе 2025 года – 325 кв. км.