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Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина должна провести выборы после "перемирия"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 18:02
Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина должна провести выборы после перемирия
Кит Келлог, фото Getty Images

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы, возможно, до конца года, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

Источник: Кэллог в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Келлога, в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

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Прямая речь: "Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться".

Детали: По информации Reuters, вопрос проведения выборов является одним из вопросов, которые окружение Трампа обсуждает в контексте своего плана завершения войны в Украине.

Среди прочего, говорят два источника Reuters, Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждали, "как подтолкнуть Украину согласиться на выборы как часть начального перемирия с Россией".

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Представители Трампа также обсуждают, стоит ли настаивать на том, что "прекращение огня" на поле боя должно предшествовать заключению "более длительного соглашения", говорится в материале Reuters.

По информации двух источников агентства в украинских властях, администрация Трампа еще не обращалась к Украине с официальной просьбой провести президентские выборы до конца 2025 года.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.

Трампвиборыперемирие
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