Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 19:13
СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать повстанческое движение
задержание подозреваемого, фото СБУ

СБУ задержала 5 приспешников России, которые пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: В спецслужбе заявили, что прокремлевская организация "Рабочий фронт Украины" по заказу РФ пыталась создать протестные движения в нашем государстве.

Реклама:

Дословно СБУ: "По материалам дела, злоумышленники под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами.

Среди прочего, фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте".

задержание подозреваемого, фото СБУ
задержание подозреваемого, фото СБУ

Детали: Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей. Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

РЕКЛАМА:

Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий, отметили в СБУ. Для печати пропагандистской наглядности злоумышленники оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных квартирах.

Служба безопасности задержала 5-х организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другая – работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из РФ, так называемого "профсоюзного куратора".

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии вражеских материалов, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас следователи СБУ сообщили 5-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, экспертиза подтвердила, что видео и листовки, которые распространяла организация, содержат признаки деструктивного информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв мобилизационной кампании и препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины.

Во время 19 обысков в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе правоохранители изъяли агитационные материалы, технику, коммунистическую литературу и другую символику.

сепаратизмСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"
Спецпредставитель Трампа заявил, что Украина должна провести выборы после "перемирия"
фотоВ Киеве задержали агента РФ из Львова, которая планировала теракт возле здания СБУ
обновленоНа Полтавщине неизвестный застрелил военнослужащего ТЦК, его задержали
Во всех областях отменили экстренные отключения света
В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам
Все новости...
сепаратизм
Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: Я лидер переговоров, а всем остальным запретил
В парламенте Абхазии устроили стрельбу: погиб депутат
Комбата ТрО отстранили после публикации о его связях с "ДНР"
Последние новости
20:11
Маск потратил более $290 млн на поддержку Трампа на выборах
19:59
Покровск под постоянным огнем: еще один гражданский погиб, другой ранен
19:56
футболЕще один игрок сборной Украины перешел в турецкий "Трабзонспор"
19:48
Россияне ударили по интернату в Судже, 95 человек под завалами – военная комендатура
19:37
Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek
19:22
В Приднестровье не исключают, что скоро снова сядут на российский газ
19:13
СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"
18:57
Топ-военный НАТО высказался о требовании Трампа в 5% ВВП на оборону
18:42
видеоУдар по Полтаве: количество погибших возросло до 8, среди них – ребенок
18:36
Глава МИД Литвы: Мысли о возобновлении экспорта газа из РФ – опасно ошибочны
Все новости...
Реклама:
Реклама: