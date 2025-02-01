СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"

СБУ задержала 5 приспешников России, которые пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора

Детали: В спецслужбе заявили, что прокремлевская организация "Рабочий фронт Украины" по заказу РФ пыталась создать протестные движения в нашем государстве.

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Дословно СБУ: "По материалам дела, злоумышленники под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами.

Среди прочего, фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте".

задержание подозреваемого, фото СБУ

Детали: Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей. Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

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Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий, отметили в СБУ. Для печати пропагандистской наглядности злоумышленники оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных квартирах.

Служба безопасности задержала 5-х организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другая – работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из РФ, так называемого "профсоюзного куратора".

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии вражеских материалов, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас следователи СБУ сообщили 5-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, экспертиза подтвердила, что видео и листовки, которые распространяла организация, содержат признаки деструктивного информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв мобилизационной кампании и препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины.

Во время 19 обысков в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе правоохранители изъяли агитационные материалы, технику, коммунистическую литературу и другую символику.