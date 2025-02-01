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Россияне ударили по интернату в Судже, 95 человек под завалами – военная комендатура

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 19:48
Россияне ударили по интернату в Судже, 95 человек под завалами – военная комендатура
Местные жители в школе-интернате в Судже в августе 2024 года, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа Курской области РФ, который контролируется Украиной, в результате чего 95 человек оказались под завалами.

Источник: пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский в видеообращении в Facebook

Прямая речь: "1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы РФ таки нанесли удар по школе-интернат города Суджи. 95 человек оказались под завалами.

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Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди них большинство людей – пожилого возраста и лежачие.

Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы".

Что предшествовало: Вечером 11 января российские войска нанесли авиаудары в районе интерната в городе Суджа, где находятся пожилые люди, тогда в результате удара одна женщина погибла.

Курская область Росcия
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