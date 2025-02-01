В интернате Суджи во время удара РФ находились люди, которые готовились к эвакуации – Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что во время атаки россиян на интернат в городе Суджа там находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Наслідки удару РФ по інтернату міста Суджа 1 лютого, відео: Генштаб ЗСУ pic.twitter.com/49XUnYn4ZDРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 1, 2025
Дословно: "Сегодня, 1 февраля, в 16:54 российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.
На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.
Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых женщины и дети".
Детали: В Генштабе подчеркнули, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.
Что предшествовало: Ранее пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа Курской области РФ, который контролируется Украиной, в результате чего 95 человек оказались под завалами.