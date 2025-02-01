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В интернате Суджи во время удара РФ находились люди, которые готовились к эвакуации – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 1 февраля 2025, 20:45
В интернате Суджи во время удара РФ находились люди, которые готовились к эвакуации – Генштаб
последствия удара РФ по интернату Суджи, скриншот видео Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что во время атаки россиян на интернат в городе Суджа там находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Сегодня, 1 февраля, в 16:54 российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.

На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации.

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Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых женщины и дети".

Детали: В Генштабе подчеркнули, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.

Что предшествовало: Ранее пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа Курской области РФ, который контролируется Украиной, в результате чего 95 человек оказались под завалами.

Курская область Генштаб
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