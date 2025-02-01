МИД осудил рекламу российского издания "Медуза" с кадрами украинцев: Цинизм и лицемерие

МИД Украины решительно осудил демонстрацию изображений украинцев, пострадавших от российской агрессии, в рекламном ролике для российского издания "Медуза", базирующегося в Латвии.

Источник: МИД, Детектор медиа

Дословно МИД: "Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает демонстрацию изображений украинцев, пострадавших в результате российского террора, в рекламе российского медиа:

Реклама:

Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания "Медуза". Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - полный позор".

Детали: Представитель МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился". Он также заявил, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений.

Как пишет "Детектор медиа", сначала о рекламной кампании "Медузы" сообщила член украинской ОО "Віче Берлін" Виктория Фешак.

РЕКЛАМА:

По словам Фешак, она увидела этот ролик в берлинском кинотеатре перед сеансом. Видео содержало шокирующие кадры войны в Украине, в частности момент похорон жены и дочерей Ярослава Базилевича, который потерял семью из-за российской атаки на Львов.

Разработкой этой рекламы для "Медузы" занималось берлинское агентство Lure. За свои услуги агентство не взяло денег. Лозунг кампании звучит "Там, где заканчиваются другие заголовки, начинается "Медуза"".

Отмечается, что видео кампании базируется на новостных кадрах вместе с "рассказами из первых уст" журналистов, которые "ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы донести правду".

В общественной организации "Віче Берлін" резко осудили такую рекламу, обвинив агентство в манипуляциях и попытке представить россиян жертвами войны. Там также призвали прекратить показ этой рекламы в европейских городах.

Обновлено: По состоянию на 21:50 страница кампании, где было размещено видео с украинцами, перестала загружаться.