Российская армия нанесла удар беспилотником по Слободскому району Харькова – ОВА

В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли удар дроном по Слободскому району Харькова. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов.

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются."

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Детали: По словам Терехова, по району был нанесен удар вражеским беспилотником. Все необходимые службы оперативно выехали на место происшествия.

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