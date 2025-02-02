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Российская армия нанесла удар беспилотником по Слободскому району Харькова – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 00:30

В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли удар дроном по Слободскому району Харькова. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов.

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются."

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Детали: По словам Терехова, по району был нанесен удар вражеским беспилотником. Все необходимые службы оперативно выехали на место происшествия.

Предыстория:

  • В 23:54 корреспонденты "Суспільного" сообщали о взрыве в Харькове.

Харьковбеспилотники
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