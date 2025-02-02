Венгрия согласится на новые санкции ЕС против РФ после консультаций с Трампом

Венгрия согласится на дальнейшие санкции ЕС против России только после достижения договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: министр европейских дел Венгрии Янош Бока в интервью газете Welt am Sonntag, "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: ЕС должен быть очень осторожным при принятии новых карательных мер против России, заявил Янош Бока.

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По его словам, страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа относительно значения и содержания нового пакета санкций.

"Без такого соглашения венгерское правительство не видит оснований для дальнейших санкционных решений", – объясняет Бока, который является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия имеет фундаментальные сомнения относительно смысла и пользы санкций против России, которые не имеют того эффекта, которого многие ожидали. Если санкции останутся навсегда, это также ослабит экономику и конкурентоспособность Европы, например, из-за более высоких цен на энергоносители, сказал министр.

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Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы получила от ЕС "гарантию" по восстановлению транзита через Украину и пригрозил блокировать следующее продление санкций, если этого не произойдет.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.