Зеленский о членстве в НАТО: 800-тысячная армия Украины может стать бонусом для Альянса

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО все еще является одной из главных гарантий безопасности для Украины. По его словам, 800-тысячная украинская армия была бы бонусом для Альянса, особенно если президент США Дональд Трамп стремится вернуть из-за границы американские войска.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Детали: По словам Зеленского, без гарантий безопасности со стороны союзников Украины любое соглашение, заключенное с Россией, станет лишь предпосылкой будущей агрессии. Членство в НАТО все еще остается главным выбором для Украины.

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Президент считает, что членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также укрепило бы Трампа в геополитическом плане.

Прямая речь Зеленского: "Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех...

Это будет сигналом, что не Россия будет решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки будут решать. Я думаю, что это большая победа для Трампа".

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Кроме того, по словам Зеленского, 800-тысячная украинская армия была бы бонусом для Альянса, особенно если Трамп стремится вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.

По его словам, другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.

Зеленский также заявил, что французское предложение разместить европейские силы в Украине для сдерживания российской агрессии приобретает форму, но остается много вопросов относительно структуры командования и управления, количества войск и их позиций.

По его словам, этот вопрос поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном и с Трампом: "Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно".

Прямая речь Зеленского: "Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, нападение с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Какие у них полномочия?"

На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский ответил: "Мы все еще находимся в процессе: "Мы все еще находимся в процессе этого диалога".