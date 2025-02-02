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Генсек НАТО: Украина не проигрывает войну, мы должны помочь ей стать сильнее

Иванна Костина, Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 11:38
Генсек НАТО: Украина не проигрывает войну, мы должны помочь ей стать сильнее
НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ Рютте. фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте не согласен с тем, что Украина проигрывает войну, хотя и "фронт движется в неправильном направлении".

Источник: Рютте в интервью Bild, "Европейская правда"

Детали: Рютте спросили, проигрывает ли Запад в войне против России в Украине.

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"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей.

И наша задача – сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", – подчеркнул генсек.

Он также подчеркнул, что Запад не должен демонстрировать слабости: "Иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине".

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Рютте призвал не быть наивными в вопросе долговременного мира с Россией.

"Не будем наивными относительно Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины", – заявил генсек НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Он также считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

НАТОУкраинавойна
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