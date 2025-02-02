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Зеленский: Мы отстояли свою независимость и как никогда близки к миру

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 16:10
Зеленский: Мы отстояли свою независимость и как никогда близки к миру
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость и сейчас близка к миру как никогда за почти три года полномасштабной войны.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы к этому близки как никогда в течение этих трех лет войны.

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Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это представить? Никто. Кто мог обо всем этом знать, обо всех этих последствиях? Никто.

Поэтому мы должны сделать все, чтобы жизнь Украины стабилизировалась и чтобы был мир у всех украинцев. Я думаю, что это самое главное".

Зеленскиймир
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