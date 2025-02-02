Россияне атаковали маршрутку в Херсоне: 5 пострадавших, из них двое детей
Воскресенье, 2 февраля 2025, 16:42
Российские войска атаковали с БпЛА маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали 5 человек, из которых двое детей.
Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Россияне атаковали с БПЛА маршрутку в Херсоне. Известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей.
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У 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38, 52 и 54 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь".