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Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 23:33
Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Российская армия вечером 28 февраля нанесла удары сразу по нескольким районам Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Синегубова, удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Холодногорском районах и в центральной части города.

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Терехов уточнил, что один из ударов был напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла.

Впоследствии мэр уточнил, что в центральной части города удар был по территории медицинского учреждения, в котором находятся люди. На месте попадания возник пожар.

В 23:50 стало известно об очередном прилете БПЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома. Также есть попадание в Киевском районе возле АЗС.

Харьковбеспилотники
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