Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправился в Вашингтон для встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 февраля проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он выразил надежду, что сотрудничество с новой администрацией США может изменить облик Ближнего Востока.

Источник: The Times of Israel

Детали: Нетаньяху сказал, что его встречи в столице США "будут посвящены важным, критическим вопросам, стоящим перед Израилем и регионом – победе над ХАМАС, освобождению всех Израильских заложников и борьбе с иранской террористической осью во всех ее компонентах, осью, которая угрожает миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире".

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Выступая перед посадкой в самолет, Нетаньяху отметил, что "он является первым иностранным лидером, который встречается с Трампом в Белом доме с момента его инаугурации". Это, в свою очередь, является "свидетельством прочности израильско-американского альянса", а также "свидетельство прочности нашей личной дружбы", отметил Нетаньяху.

Прямая речь Нетаньяху: "Решения, которые мы приняли в войне, уже изменили облик Ближнего Востока... Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что работаю в тесном контакте с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше, и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира с помощью силы".

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