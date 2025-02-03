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Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправился в Вашингтон для встречи с Трампом

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 01:54
Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправился в Вашингтон для встречи с Трампом
Беньямин Нетаньяху. Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 февраля проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он выразил надежду, что сотрудничество с новой администрацией США может изменить облик Ближнего Востока.

Источник: The Times of Israel 

Детали: Нетаньяху сказал, что его встречи в столице США "будут посвящены важным, критическим вопросам, стоящим перед Израилем и регионом – победе над ХАМАС, освобождению всех Израильских заложников и борьбе с иранской террористической осью во всех ее компонентах, осью, которая угрожает миру в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире".

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Выступая перед посадкой в самолет, Нетаньяху отметил, что "он является первым иностранным лидером, который встречается с Трампом в Белом доме с момента его инаугурации". Это, в свою очередь, является "свидетельством прочности израильско-американского альянса", а также "свидетельство прочности нашей личной дружбы", отметил Нетаньяху.

Прямая речь Нетаньяху: "Решения, которые мы приняли в войне, уже изменили облик Ближнего Востока... Наши решения и мужество наших солдат перекроили карту. Но я верю, что работаю в тесном контакте с президентом Трампом, мы можем перекроить ее еще больше, и в лучшую сторону. Я верю, что мы можем укрепить безопасность, расширить круг мира и достичь замечательной эпохи мира с помощью силы".

Предыстория: 

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  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в Вашингтоне во вторник, 4 февраля.
  • Ранее израильская сторона сообщала, что Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом Трампом на следующей неделе.
  • В офисе израильского премьера рассказали, что Нетаньяху стал первым иностранным лидером, который получил приглашение в Белый дом во время второго президентского срока Трампа.

ИзраильСША
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