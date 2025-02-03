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Дроны атаковали энергетические объекты России

Иван ДьяконовПонедельник, 3 февраля 2025, 07:12
Дроны атаковали энергетические объекты России
скриншот

В ночь на 3 февраля беспилотники атаковали топливные и энергетические объекты в Астраханской и Волгоградской областях России.

Источник: российские телеграм-каналы, Reuters, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Детали: Бабушкин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать беспилотниками объекты в регионе, в частности топливные и энергетические. "В результате падения одного из дронов возник пожар, пострадавших нет", – написал он. 

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Хотя Бабушкин не уточнил, какой именно объект пострадал, связанный с российскими спецслужбами Telegram-канал Baza сообщил об атаке на газоперерабатывающий завод вблизи Астрахани. 

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Также "Росавиация" приостанавливала полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Аналогичные ограничения были приняты в аэропорту Волгограда, где также сообщалось о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе и перебоях с электроснабжением в городе.

"Жители Волгограда насчитали по меньшей мере 50 взрывов во время работы ПВО", – говорится в сообщении BAZA.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам имеют целью остановить производство топлива, которым обеспечивается российская армия.

"Важно, чтобы Волгоградский НПЗ прекратил производить бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо, которыми он обеспечивает российскую армию", – отметил Коваленко.  

В Министерстве обороны России заявили, что противовоздушная оборона РФ за ночь перехватила и уничтожила 70 украинских беспилотников над территорией России, из них 25 – над Волгоградской областью, 27 – над Ростовской областью и 7 – над Астраханской областью.

Волгоградский НПЗ, который недавно подвергся атаке, является одним из крупнейших в России с мощностью переработки около 14 миллионов тонн нефти в год. 

беспилотникиРосcия
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