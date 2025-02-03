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Сырский: Начался переход ВСУ на корпусную структуру

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 14:00
Сырский: Начался переход ВСУ на корпусную структуру
Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил о начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в тех непростых условиях, которые сложились. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

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Февраль будет непростым для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачи соответствующим командованиям и органам военного управления.

Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач".

Детали: Главком отметил, что провел важное совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в первом месяце 2025 года.

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Указано, что Сырский сделал акцент на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов.

Что предшествовало: В ноябре несколько изданий со ссылкой на источники в ВСУ писали, что в Вооруженных силах Украины представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус-бригада".

Отмечалось, что такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.

Справка: Как писал Militarnyi, армейский корпус обычно состоит из нескольких боевых дивизий и/или бригад и формирований обеспечения. Украине в наследство от Советского Союза досталось 6 армий и один армейский корпус, которые были постепенно реформированы в 7 армейских корпусов в середине 90-х годов.

В сухопутных войсках Украины в 90-х годах корпуса были оперативно-тактическим объединением, когда в их боевой состав входили дивизии и бригады. Но с ходом реформ 00-х годов, и расформированием дивизий в бригады корпуса превратились в высшие тактические соединения.

Позже армейские корпуса были полностью расформированы, а на базе части из них были созданы Оперативные командования. Последний 8-й армейский корпус, был расформирован в 2015 году. Однако, оставался Корпус резерва.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, были сформированы 9-й и 10-й армейские корпуса. А Корпус резерва был переформатирован в 11-й армейский корпус.

Кроме армейских корпусов в составе Сухопутных войск, были созданы корпуса Десантно-штурмовых войск (Корпус быстрого реагирования) и Корпус морской пехоты. Также был сформирован в составе Сил специальных операций Корпус "Рейнджеров", который специализируется на разведке, проведении штурмовых операций и рейдов в тылу врага.

СырскийВооруженные силы
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