Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины
В понедельник, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп подписал официальный указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.
Источник: сообщает корреспондент Голоса Америки Екатерина Лисунова из Белого дома, пишет "Европейская правда"
Детали: Как сообщила журналистка, американский лидер подписал официальный указ о назначении Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.
Также он заявил, что США "достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной".
Отдельно, как отмечается, он выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных ресурсов в обмен на американскую помощь.
Напомним, недавно Келлог заявлял, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".
А президент Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.