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Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады

Ольга ГлущенкоВторник, 4 февраля 2025, 01:52
Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады
Трюдо, фото: Sedat Suna/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США на месяц отложат введение объявленных пошлин на канадский импорт.

Источник: Трюдо в сети Х

Прямая речь: "Предлагаемые пошлины будут отложены минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе".

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Детали: Также Трюдо отметил, что после "продуктивного разговора" с президентом США Дональдом Трампом страны усиливают меры для борьбы с торговлей фентанилом.

Кроме того, по его словам, Канада укрепляет защиту границы.

Прямая речь: "Канада внедряет план защиты границы на 1,3 миллиарда долларов, укрепляя его новыми вертолетами, технологиями, увеличением персонала, усилением координации с нашими американскими партнерами и дополнительными ресурсами для борьбы с торговлей фентанилом. Почти 10 000 персонала будут на местах для защиты нашей границы".

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Детали: Трюдо заявил о создании новой должности по контролю усилий в борьбе с наркоторговлей.

Прямая речь: "Мы собираемся... добавить мексиканские картели в список террористических организаций, обеспечить круглосуточное наблюдение за границей и вместе с Соединенными Штатами создать совместную рабочую группу по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом фентанила и отмыванием денег.

Я также подписал новую директиву для разведывательных служб, сосредоточенной на организованной преступности и фентаниле, на что будет выделено 200 миллионов долларов".

Что предшествовало: Трамп провел первый телефонный разговор с Трюдо после того, как страны обменялись объявлениями о введении тарифов на взаимный импорт.

Предыстория: 

  • 2 февраля президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц после угроз Трампа ввести пошлины на товары из ЕС заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действий" как большая экономическая сила.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ЕС, заявил, что ситуация очень серьезная.
  • Европейский Союз заявил, что примет необходимые ответные меры, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.

КанадаСША
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