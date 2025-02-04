Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США на месяц отложат введение объявленных пошлин на канадский импорт.

Источник: Трюдо в сети Х

Прямая речь: "Предлагаемые пошлины будут отложены минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе".

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Детали: Также Трюдо отметил, что после "продуктивного разговора" с президентом США Дональдом Трампом страны усиливают меры для борьбы с торговлей фентанилом.

Кроме того, по его словам, Канада укрепляет защиту границы.

Прямая речь: "Канада внедряет план защиты границы на 1,3 миллиарда долларов, укрепляя его новыми вертолетами, технологиями, увеличением персонала, усилением координации с нашими американскими партнерами и дополнительными ресурсами для борьбы с торговлей фентанилом. Почти 10 000 персонала будут на местах для защиты нашей границы".

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Детали: Трюдо заявил о создании новой должности по контролю усилий в борьбе с наркоторговлей.

Прямая речь: "Мы собираемся... добавить мексиканские картели в список террористических организаций, обеспечить круглосуточное наблюдение за границей и вместе с Соединенными Штатами создать совместную рабочую группу по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом фентанила и отмыванием денег.

Я также подписал новую директиву для разведывательных служб, сосредоточенной на организованной преступности и фентаниле, на что будет выделено 200 миллионов долларов".

Что предшествовало: Трамп провел первый телефонный разговор с Трюдо после того, как страны обменялись объявлениями о введении тарифов на взаимный импорт.

Предыстория: