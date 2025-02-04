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Шольц назвал эгоистичным желание Трампа получать полезные ископаемые из Украины в обмен на оружие

Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 07:50
Шольц назвал эгоистичным желание Трампа получать полезные ископаемые из Украины в обмен на оружие
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц вечером в понедельник, 3 февраля, после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе раскритиковал требование президента США Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь.

Источник: DW

Прямая речь Шольца: "Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны".

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Детали: По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Шольц подчеркнул, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны. "Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", - отметил канцлер Германии.

Что предшествовало: Перед этим Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия. Трамп сказал, что в Украине есть "очень ценные редкоземельные металлы", и США хотят, чтобы их вложения были в определенной степени "гарантированы".

ШольцТрампУкраина
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