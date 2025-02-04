На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Вторник, 4 февраля 2025, 09:03
Группа ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно: "По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения".
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Детали: В ДТЭК пообещали оперативно информировать потребителей в случае изменений.
Что предшествовало: 3 февраля по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой области также применяли экстренные отключения электроэнергии.