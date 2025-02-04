На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК

Группа ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно: "По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения".

Реклама:

Детали: В ДТЭК пообещали оперативно информировать потребителей в случае изменений.

Что предшествовало: 3 февраля по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой области также применяли экстренные отключения электроэнергии.