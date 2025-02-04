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Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов как к сотрудничеству, так и решительному ответу США

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 09:34
Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов как к сотрудничеству, так и решительному ответу США
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания неформального саммита лидеров ЕС 3 февраля заявила, что Европейский Союз готов к прагматичному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, но в случае несправедливых нападений готов дать решительный ответ.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ", - подчеркнула она.

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Детали: Президент Еврокомиссии напомнила, что высокие тарифы, введенные США против Канады и Мексики, "создают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию".

"Мы не видим в этом ничего хорошего. Поэтому мы отдаем приоритет продуктивным дискуссиям и приобщаемся к ним на ранней стадии", - сделала вывод фон дер Ляйен.

"Конечно, мы полностью осознаем тот факт, что у нас есть собственные вызовы, которые мы должны преодолеть. Мы должны выполнить наше домашнее задание – сосредоточимся на конкурентоспособности Европейского Союза", – добавила она.

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Предыстория:

  • Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а эти государства отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.
  • Также Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС.
  • Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина

ЕССШАтарифы
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