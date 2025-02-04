Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП

Ольга Кириленко, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 10:08
В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП
Фото: Getty Images

Согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сирского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций.

Источник: статья УП "8 очевидных и неизвестных фактов о переводе специалистов в пехоту - разбор УП"

Дословно: "По словам надежного собеседника УП в Генштабе ВСУ, речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте, если полагаться на цифры NYT".

Реклама:

Детали: В материале со ссылкой на источник УП, отмечается, что целью такого большого перевода является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - поделился с УП собеседник.

На вопрос, связано ли решение запустить механизм ротаций с возможными переговорами или заморозкой линии фронта, собеседник ответил, что нет. Украинская армия, убеждает он, сможет провести ротации и в условиях большой войны.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что из Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2024 и в начале 2025 годов массово переводят военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Последнее распоряжение главнокомандующего Александра Сырского о переводе личного состава поступило в воинские части ВС 11 января. Согласно этому приказу, по словам собеседника УП, в Сухопутные войска должны перевести более 5 тысяч военных.

Вооруженные силывойнароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW
Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
Планировали теракт возле управления полиции: в Ровно задержали двух агентов РФ
МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии
Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 270 оккупантов и уничтожили 66 артсистем – Генштаб
8 очевидных и неизвестных фактов о переводе специалистов в пехоту – разбор УП
Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов
Последние новости
10:19
Энергетики ввели аварийные отключения в 8 областях Украины
10:15
Цены на нефть отреагировали на начало действия пошлин США на Китай
10:08
В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП
10:02
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего
09:41
Против Минфина США подали иск из-за Маска
09:41
Россия атаковала Украину 65 беспилотниками: 37 дронов сбили, 28 – локационно потеряны 
09:34
Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов как к сотрудничеству, так и решительному ответу США
09:20
ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела
09:05
Трамп заявил, что новый суверенный фонд США может приобрести TikTok
09:03
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Все новости...
Реклама:
Реклама: