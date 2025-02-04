В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП

Согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сирского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций.

Источник: статья УП "8 очевидных и неизвестных фактов о переводе специалистов в пехоту - разбор УП"

Дословно: "По словам надежного собеседника УП в Генштабе ВСУ, речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте, если полагаться на цифры NYT".

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Детали: В материале со ссылкой на источник УП, отмечается, что целью такого большого перевода является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - поделился с УП собеседник.

На вопрос, связано ли решение запустить механизм ротаций с возможными переговорами или заморозкой линии фронта, собеседник ответил, что нет. Украинская армия, убеждает он, сможет провести ротации и в условиях большой войны.

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Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что из Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2024 и в начале 2025 годов массово переводят военных в Сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Последнее распоряжение главнокомандующего Александра Сырского о переводе личного состава поступило в воинские части ВС 11 января. Согласно этому приказу, по словам собеседника УП, в Сухопутные войска должны перевести более 5 тысяч военных.