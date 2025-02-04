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Кремлю не понравилось предложение Трампа о помощи Украине в обмен на ресурсы

Алена МазуренкоВторник, 4 февраля 2025, 11:41

Спикер правителя РФ Владимира Путина назвал "покупкой помощи" предложение президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам.

Источник: прокремлевские СМИ, спикер главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков

Прямая речь Пескова: "Если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь. Не продолжать ее предоставлять на безвозмездной основе, а обеспечивать на коммерческой.

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Лучше конечно вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта".

Детали: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Напомним: 

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ТрампУкраинаресурсыРосcия
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