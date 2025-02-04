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Оккупанты ударили баллистикой по Изюму – 5 погибших, 24 раненых

Анастасия ПроцВторник, 4 февраля 2025, 12:19
Оккупанты ударили баллистикой по Изюму – 5 погибших, 24 раненых
Иллюстративное фото: Getty Images

4 февраля российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм на Харьковщине, пока известно о 5 погибших и 25 пострадавших. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли".

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Детали: По словам Синегубова враг ударил по центральной части города. Известно о 20 пострадавших.

Обновлено: Впоследствии глава ОВА добавил, что еще 1 человек находится под завалами.

Отмечается, что оккупанты попали в админздание и повредили еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома.

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"Никакого военного объекта в этом месте нет. Четыре человека погибли, 20 – ранены. Пятеро раненых госпитализированы. Все профильные службы на месте. Информация обновляется", – написал Синегубов.

В 12:48 в ОВА написали, что количество пострадавших увеличилось до 24.

Прямая речь: "Среди них – девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние – среднее. Еще три человека - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь".

Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что количество погибших увеличилось до пяти.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют", – написал глава ОВА.

Харьковская областьракетный ударжертвы
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