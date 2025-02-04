Под песком на КамАЗе: пограничники задержали 13 человек на пути в Венгрию

В селе Великая Паладь на Закарпатье пограничники остановили грузовик, в котором под слоем песка прятались 13 человек, планировавших нелегально попасть в Венгрию.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Под грузом (песком – ред.), в оборудованном "кунге", доставлялись до государственной границы 13 мужчин из девяти разных областей Украины: 3 – из Запорожской, 2 – из Львовской, 2 – из Киевской, по одному из Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской областей".

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Детали: По информации Государственной пограничной службы, все эти мужчины планировали незаконно попасть в Венгрию в укрытии под слоем песка и заплатили "перевозчику" за такую услугу от 8 до 10 тысяч долларов.

Позднее стало известно, что такая переправка является частью крупной схемы. После ряда обысков правоохранители изъяли деньги, 5 транспортных средств, 3 прибора ночного видения, 3 винтовки и 1 травматический пистолет.

Трем организаторам было предъявлено обвинение в организации или содействии нелегальной миграции. Хустский районный суд уже избрал для одного из фигурантов уголовного производства меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.