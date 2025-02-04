Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под песком на КамАЗе: пограничники задержали 13 человек на пути в Венгрию

Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 12:37
Под песком на КамАЗе: пограничники задержали 13 человек на пути в Венгрию
Фото: ГПСУ

В селе Великая Паладь на Закарпатье пограничники остановили грузовик, в котором под слоем песка прятались 13 человек, планировавших нелегально попасть в Венгрию.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Под грузом (песком – ред.), в оборудованном "кунге", доставлялись до государственной границы 13 мужчин из девяти разных областей Украины: 3 – из Запорожской, 2 –  из Львовской, 2 – из Киевской, по одному из Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской областей".

Реклама:

Детали: По информации Государственной пограничной службы, все эти мужчины планировали незаконно попасть в Венгрию в укрытии под слоем песка и заплатили "перевозчику" за такую услугу от 8 до 10 тысяч долларов.

Позднее стало известно, что такая переправка является частью крупной схемы. После ряда обысков правоохранители изъяли деньги, 5 транспортных средств, 3 прибора ночного видения, 3 винтовки и 1 травматический пистолет.

Трем организаторам было предъявлено обвинение в организации или содействии нелегальной миграции. Хустский районный суд уже избрал для одного из фигурантов уголовного производства меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Пограничная службауклонистыВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – опрос
обновлено, фото, видеоОккупанты ударили баллистикой по Изюму – 5 погибших, 38 раненых
ЕС выделит Молдове 250 млн евро на энергопомощь и еще 60 млн евро - Приднестровью
Фитнес-тренера, который оскорблял военных и плюнул в ветерана, приговорили к 6 годам заключения
Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу из-за "выгорания"
Энергетики ввели аварийные отключения в 8 областях Украины
Все новости...
Пограничная служба
Пограничники потопили российскую лодку на Юге
Едва не замерз в 10 метрах от Румынии: спасатели нашли мужчину в Карпатах
Чтобы выехать за границу, мужчина купил трех "детей" за 6 тысяч евро – ГПСУ
Последние новости
14:31
Рада открыла историческую сессию, но не смогла принять план работы
14:25
Третий результат за время независимости: Украина увеличила импорт агропродукции на 10%
14:13
Что будет с "Двориком с воронами"? У Кличко ответили на петицию по защите его от застройки
14:11
В Польше молодежь все хуже относится к украинцам – опрос
14:07
видеоЗадержали юношей, которые пытались взорвать наряд полиции через лжевызов на 102
14:02
Легендарный шахматист Карлсен призвал россиянина Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ
13:44
Владелец Volia и lifecell сократит до 15% работников IT-отдела
13:42
В Украину вернули пятерых детей из оккупированной части Херсонщины
13:38
Премьер Молдовы объяснил, при каких условиях Приднестровье получит 60 млн евро от ЕС
13:23
ВидеоВСУ уничтожили дроном российский ЗРК "Оса", предназначенный для сбивания БПЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: