В Польше выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – опрос
Среди поляков возросло количество противников предоставления военной помощи Украине, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.
Источник: результаты опроса, обнародованные на "Европейской правде"
Детали: В Центре Мерошевского называют увеличение числа противников предоставления Украине военной помощи фактором беспокойства.
В частности, за последний год количество противников предоставления военной помощи Украине выросло с 26% до 35%.
В то же время количество сторонников предоставления военной помощи уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%.
Таким образом менее половины поляков поддерживают предоставление военной помощи нашему государству.
Что предшествовало:
- Другой опрос показал, что половина поляков считают, что без закрытия проблемного вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии не может быть вступления Украины в НАТО или Европейский Союз.
- Большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.