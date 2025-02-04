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В Польше выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – опрос

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 13:15
В Польше выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – опрос
Фото: Getty Images

Среди поляков возросло количество противников предоставления военной помощи Украине, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

Источник: результаты опроса, обнародованные на "Европейской правде"

Детали: В Центре Мерошевского называют увеличение числа противников предоставления Украине военной помощи фактором беспокойства.

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В частности, за последний год количество противников предоставления военной помощи Украине выросло с 26% до 35%.

В то же время количество сторонников предоставления военной помощи уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%.

Таким образом менее половины поляков поддерживают предоставление военной помощи нашему государству.

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Что предшествовало:

  • Другой опрос показал, что половина поляков считают, что без закрытия проблемного вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии не может быть вступления Украины в НАТО или Европейский Союз.
  • Большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.

Польшапомощь Украине
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