В Польше выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – опрос

Среди поляков возросло количество противников предоставления военной помощи Украине, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

Источник: результаты опроса, обнародованные на "Европейской правде"

Детали: В Центре Мерошевского называют увеличение числа противников предоставления Украине военной помощи фактором беспокойства.

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В частности, за последний год количество противников предоставления военной помощи Украине выросло с 26% до 35%.

В то же время количество сторонников предоставления военной помощи уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%.

Таким образом менее половины поляков поддерживают предоставление военной помощи нашему государству.

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