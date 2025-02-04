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Маркарова: Украина готова обсуждать проведение выборов до конца 2025 года

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 4 февраля 2025, 15:33
Маркарова: Украина готова обсуждать проведение выборов до конца 2025 года
Макарова. Иллюстративное фото: Getty Images

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Впрочем, она отметила, что если администрация американского президента Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Маркаровой проекту Общественного

Детали: Хотя и вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года с США не обсуждали, Маркарова отметила, что если команда американского президента Дональда Трампа его будет поднимать – Украина готова к обсуждению.

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"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", – заявила дипломат.

Этот комментарий появился на фоне того, что 1 февраля специальный посланник Трампа по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом прелесть крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", – сказал тогда он.

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Что предшествовало:

  • Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.
  • Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.

СШАвиборыУкраина
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