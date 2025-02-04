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Нацполиция: в Одессе солдат РТЦК за $500 обещал удалить из базы розыска

Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 16:38
Нацполиция: в Одессе солдат РТЦК за $500 обещал удалить из базы розыска
Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе 29-летний сотрудник районного ТЦК предлагал за деньги повлиять на должностных лиц, чтобы удалить "клиента" из базы розыска военнообязанных.

Источник: ГУНП в Одесской области

Прямая речь Нацполиции: "Злоумышленника задержали при получении взятки за "услугу" по удалению клиента из базы розыска. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения".

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Детали: По версии правоохранителей, сотрудник территориального центра комплектования пообещал двум мужчинам призывного возраста помочь снять их со статуса "разыскиваемых". Один из "клиентов" должен был заплатить 500 долларов, а другой – вдвое больше.

Следователи задержали подозреваемого при получении денег. Ему предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на лиц, выполняющих государственные функции. Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Одесская областьТЦКуклонисты
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